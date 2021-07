Após perder processo, Zilu critica Zezé Di Camargo: ‘Ele e a mulher estão tripudiando em cima de mim’

Segundo a ex-esposa, na época do divórcio, ela acabou ficando com menos do que tinha direito na divisão de bens: ‘Me deu R$ 2 milhões de uma fazenda que valia R$ 30 milhões’

Reprodução/Youtube/Coisas de Zilu e Instagram/@zezedicamargo Zilu e Zezé Di Camargo se separaram em 2014



Zilu Godói comentou nesta quinta-feira, 8, sobre o processo na Justiça que perdeu para o ex-marido Zezé Di Camargo e criticou a reação do cantor. Nesta manhã, Zezé publicou um vídeo afirmando que “aconteceu um fato muito importante” em sua vida. “No momento oportuno eu vou passar aqui para contar pra vocês o que aconteceu. Eu sempre digo que a Justiça tarda, mas não falta. Quem está agindo com a verdade sempre vai prevalecer”, falou, em tom de mistério. A noiva do artista, Graciele Lacerda, comentou na publicação: “Tudo tem seu tempo, temos que ter paciência e deixar Deus agir. Na hora certa, tudo vai ser mostrado. Quem te conhece sabe o ser humano que você foi e é. Cuidou e cuida de todos até hoje, mesmo não agindo correto com você.” Após os pronunciamentos do casal, a ex-esposa respondeu. “Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ontem ele ganhou o processo que a gente estava tendo um com o outro. Mas lá em cima Deus sabe quem está certo e quem está errado. Eu jamais entraria com um processo se não tivesse certeza do que está acontecendo na minha vida”, começou a mãe de Vanessa Camargo.

“Infelizmente eu fui muito imatura. No momento da emoção, do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que vale R$ 30 milhões, ele me deu R$ 2 milhões na minha parte, que eu teria direito a mais”, explicou Zilu. “Mas é assim, a Justiça dos homens sempre olha para o lado mais forte. Ele ganhou realmente. Posso até recorrer uma terceira vez, mas não quero mais. O que ele me deu foi pouca coisa, mas vou fazer acontecer e posso viver muito bem com isso, estou vivendo”, afirmou. “Eu só queria que ele parece de se autopromover em cima disso. Ele falou que tava feliz e eu fico feliz por ele, porque tudo foi conquistado por ele, não tem problema. Agora ele e a mulher dele ficar usando as redes sociais para tripudiar em cima de mim, não é justo. Eu estou muito chateada não é de ter perdido o caso, mas é com a forma que ele está conduzindo a situação. É muito chato”, completou a ex de Zezé Di Camargo.

Confira o desabafo na íntegra: