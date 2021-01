Após polêmica com Nego do Borel, Lisa Barcelos chora por perder fã-clubes e é criticada

Influenciadora disse que está ‘muito mal’ e pediu para os fãs não abandonarem ela: ‘Fica comigo, fica do meu lado’

Reprodução/Twitter Lisa Barcelos chorou em um vídeo no qual pediu o apoio dos fãs



A influenciadora digital Lisa Barcelos, que virou assunto após ser divulgado um áudio em que ela detalha os momentos íntimos que teria vivido com Nego do Borel enquanto ele ainda namorava a atriz Duda Reis, voltou a gerar polêmica nas redes sociais. Isso porque, a influencer gravou um vídeo chorando porque alguns dos seus fã-clubes estavam sendo desativados. “Estou aparecendo aqui só para os FCs [fã-clubes]. Peço, por favor, que não vazem esse stories no Instagram. Estou muito triste, vários FCs desativando. Eu estou muito mal, estou ficando pior ainda. Por favor, fica comigo, fica do meu lado, não desativa”, falou Lisa no vídeo que vazou e já está circulando nas redes sociais.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, a influencer confirmou que o áudio vazado é verdadeiro e disse que estava “arrependida” e que agiu por “impulso”. A preocupação de Lisa com a perda de fãs em meio ao polêmico caso de traição está sendo muito criticado nas redes sociais. “Não fica mal pela situação, ainda posta Vitão. Só fica triste porque está perdendo fã-clube. Não aprendeu nada”, comentou Cartolouco, ex-participante de “A Fazenda 12”. “Na hora de mandar o áudio, detalhando o encontro pra amiga aí ela não chorou, né”, escreveu modelo Ana Paula Minerato. “Bem que a Duda avisou que iam aparecer chorando”, acrescentou um seguidor. “Arrependida de Taubaté”, postou mais um. Vale ressaltar que assim que Lisa passou a ser apontada como amante de Nego do Borel, ela começou a ser chamada de Vitão nas redes sociais e chegou a postar um stories provocativo no qual aparecia rindo enquanto tocava a música do cantor de fundo. Vitão foi apontado como pivô da separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza.