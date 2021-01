Duda Reis diz que descobriu plano de Nego do Borel: ‘Estratégia de um abusador’

Atriz afirmou que o cantor gravava suas conversas no telefone, ficava presente na sua sessão de terapia e a obrigava mentir em vídeos

Reprodução/Instagram Duda Reis fez novos relatos sobre Nego do Borel



A atriz Duda Reis voltou a falar sobre Nego do Borel nesta quarta-feira, 13. Além de expor mais detalhes do relacionamento com o cantor, ela falou que ele planeja fazer um pronunciamento hoje com várias acusações contra ela. “Estou nervosa, não estou me sentindo bem, mas eu preciso ser sincera com vocês. Eu fiz um relato, mas eu não contei nem metade da metade para vocês. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima se passar de maluca. É exatamente isso o que ele vai fazer hoje, fato. Eu tive acesso a fontes extremamente seguras que hoje, às 14h, ele vai se pronunciar. Ele se juntou com uma advogada mulher criminalista, ela é focada em crimes contra a mulher, e ela está junto dele para o ajudar a sair dessa”, afirmou Duda.

Os polêmicos detalhes do relacionamento, que chegou ao fim em dezembro do ano passado, viraram assunto após ser divulgado um áudio em que a influencer Lisa Barcelos detalha seu suposto envolvimento com o cantor. Com a repercussão, Duda decidiu expor Nego do Borel nas redes sociais e recebeu apoio de famosos como Anitta. Segundo a atriz, o cantor a agrediu fisicamente e verbalmente, além disso, gravava suas conversas com suas amigas e ficava presente na sua sessão de terapia. “Eu era muito manipulada, tinha muito medo, ele me ameaçava, ele dizia que eu brigava com cachorro grande. Ele dizia que ia mandar matar minha família. Eu sentia medo, não sabia o que fazer, eu me sentia um rato em um beco sem saída, era a pior sensação do mundo. Eu sabia de tudo o que ele fazia, eu sabia de tudo ilícito que ele fazia, não cabe a mim falar, mas cabe às autoridades do país investigarem.”

Em uma das agressões relatadas por Duda, Nego do Borel teria empurrado ela com força em cima de algumas cadeiras. “Eu me machuquei e um amigo dele, que é uma figura pública, entrou no meio para apartar a briga. Não briga, porque ele brigava sozinho. Eu era dependente emocional. Ele me passava que nunca ninguém na vida ia me querer, que nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Eu apanhava e recebia amor. Eu fiquei três anos achando que amor era apanhar e depois receber um beijo, sendo que amor não é isso”, afirmou a atriz que vai abrir um Boletim de Ocorrência contra o ex-namorado.

Aguardando o pronunciamento do cantor, Duda diz que o ex vai fazer uma encenação para parecer inocente. “Ele vai dizer que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas.” A atriz também falou que no tempo em que estavam juntos, Nego do Borel gravava vídeos em que fazia ela dizer que não apanhava e falando mal da sua família, que era contra o relaciomento. “No final da relação, eu fui acordando e percebendo que eu não merecia um homem assim. No final da relação, eu senti o desejo de conhecer outras pessoas e ser bem tratada. Eu era muito maltratada, eu era escorraçada.” De acordo com a jovem, o artista vai fazer de tudo para manchar sua imagem e falou que a assessoria dele tentou soltar uma informação falta de que ela mandava nudes para famosos: “Eu não mandava nem para ele.”