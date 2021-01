Duda Reis comenta sobre áudios de suposta amante de Nego do Borel

Influenciadora Lisa Barcelos está sendo apontada como o pivô da separação e comparada a Vitão

Reprodução/Instagram Duda Reis fez comentário em post sobre traição de Nego do Borel



Duda Reis decidiu comentar sobre a suposta traição de Nego do Borel com a influenciadora digital Lisa Barcelos. O assunto começou a bombar nas redes sociais após a colunistas Fábia Oliveira, do jornal O Dia, divulgar um áudio em que a influencer estaria detalhando como foi seu envolvimento com o cantor no sexo. Em uma publicação da página do Instagram Gossip do Dia, Duda escreveu o seguinte: “Já, já os alecrins dourados aparecem chorando nos stories e negando o inegável de novo, ou postando alguma caridade… pode ser que repitam, na cara dura, que esse áudio super detalhado e real foi trollagem também, sendo que é impossível… nada novo sob o sol”.

Uma seguidora falou a falta de sororidade de Duda e ela rebateu. “Nunca existiu, faz parte do marketing dessa galera de Instagram falar de sororidade. Outra coisa que nunca existiu foi a falta de vergonha na cara do macho e o respeito inexistente pela ex-noiva (que na época era atual). Clássico, a famosa ‘machisse’. Dentre outras coisas que nunca citei”, enfatizou. Vale ressaltar que Duda e Lisa já foram amigas e possuem vídeos juntas fazendo dancinhas no TikTok. Foi a partir dessa amizade que a influencer teria se aproximado de Nego do Borel. O relacionamento de Duda com o cantor foi cheio de conflitos, não tinha a aprovação do seu pai e o noivado acabou chegando ao fim em dezembro de 2020. O nome de Lisa está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 12, e os seguidores estão comparando a influencer com Vitão, que atualmente namora Luísa Sonza e foi apontado como pivô da separação da cantora com Whindersson Nunes.

Vitão e Lisa Barcelos.

Separados na maternidade. pic.twitter.com/Dhg403fka4 — dezinho (@udezinho) January 12, 2021

E eu acompanhando essa novela, lisa e nego do borel oq foi isso?! Dudinha você merece coisa melhor! — Ane 🦋 (@_Raiane06) January 12, 2021

Nem Judas cometeu tal traição,vitao 2.0 pic.twitter.com/Qak2GM8QQk — joão 🖕🏻 (@Joshsarrow) January 12, 2021

o vitão nesse exato momento vendo que a lisa roubou o cargo de talarico dele: pic.twitter.com/NiDNFuv6px — você é tudo pra mim. 🌜🤍 (@gllitterdlara) January 12, 2021