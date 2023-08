Após polêmica de Larissa Manoela, Jojo Todynho apoia a atriz e detona a própria mãe

Funkeira afirmou que tia e avó são as ‘verdadeiras mães’, pois a criaram

Reprodução/Instagram/@jojotodynho 'Minha mãe é quem me criou: a minha avó, a minha tia', afirma Jojo Todynho



Em suas redes sociais, a influenciadora digital Jojo Todynho comentou o rompimento da atriz Larissa Manoela com seus pais por causa do controle excessivo ao seu patrimônio. “A mãe da Larissa Manoela está boa para dar a mão para a minha mãe! Ela dizia que nunca me pediu nada! Você acredita que ela disse isso? Que nunca me pediu nada! Mas, graças a Deus, eu guardo bonitinho aqui os comprovantes, tudo direitinho. Eu prefiro pagar meu preço com Deus, mas quero distância. Mas ela [Larissa Manoela] vai se levantar e vai se recuperar. Ela vai, sim!”, partilha. “Aí eu vejo as pessoas falando assim: ‘Ah, mas é a sua mãe’, minha mãe é quem me criou, a minha avó, a minha tia”. A artista ainda revelou episódios de sua infância com relação à progenitora: “A minha mãe pagava 120 reais de pensão, e ela falava que isso para ela era esmola, e que bebia isso em cerveja. As pessoas não sabem, mas gostam de julgar…”, concluiu a funkeira, utilizando o recurso do stories do Instagram.