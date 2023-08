Marido de Ivete Sangalo comenta publicação de Maíra Cardi: ‘Terrorismo nutricional’

Muito cuidado com esse tipo de conteúdo’, disse Daniel Cady, após influenciadora associar consumo de bolo de chocolate ao mal de Alzheimer

Reprodução/Instagram/@danielcady 'Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus', afirma Daniel Cady



Em suas redes sociais, o marido da cantora Ivete Sangalo, Daniel Cady, criticou uma postagem da influencer Maíra Cardi e chegou a dizer que estava chocado com o conteúdo, que, segundo ele, se trata de “terrorismo nutricional. No vídeo, Maíra analisa uma receita de bolo, e afirma que o alimento após sair no forno, seria, de acordo com ela, uma concentração de doenças e problemas de saúde. Daniel, que publicou sua reação no domingo, 14, acusou a influencer de “terrorismo nutricional”, sem, contudo, citar o nome dela. “Pessoal, muito cuidado com esse tipo de conteúdo que você encontra na internet. O nome disso é terrorismo nutricional e só faz piorar sua relação com seu corpo e com a comida”, afirmou o marido de Ivete. “Vamos combater esses radicalismos e saúde mental em primeiro lugar, pelo amor de Deus”. A publicação de Daniel rendeu mais de 120 mil curtidas. “O terrorismo nutricional é a forma de aterrorizar a população em relação aos alimentos e às práticas individuais, em que os momentos diários de comer viraram algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida”, escreveu ele na legenda da postagem.