Após polêmicas com a mãe, Larissa Manoela declara: ‘Tenho uma nova família’

Atriz assumiu o controle da sua carreira meses após Silvana Taques deixar de segui-la no Instagram

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela disse que tem uma nova família após polêmicas com a mãe



A relação da atriz Larissa Manoela com a mãe, Silvana Taques, parece continuar estremecida. Na estreia da peça “O Amor Passou Por Aqui”, estrelada pelo ator André Luiz Frambach, noivo da artista, ela falou sobre o assunto, mas não quis entrar em detalhes. “Eu acho que o foco é o que tenho daqui para frente. Eu tenho uma nova família, mas é um pouco delicado falar dessa situação. Estou seguindo minha vida, trabalhando muito”, declarou Larissa ao “Fofocalizando”, do SBT. Em maio deste ano, a atriz surpreendeu os seguidores ao anunciar que se tornou sua própria empresária. Até então, era Silvana quem cuidava da carreira artística da filha, que começou a trabalhar na TV ainda criança. O comunicado aconteceu meses após a mãe da ex-atriz mirim deixar de seguir a filha e o genro no Instagram. Os rumores de uma crise na família aumentaram quando Gilberto Elias, pai de Larissa, fez um post que foi interpretado pelos seguidores como uma indireta para a filha. “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”, dizia a postagem.

A artista, por sua vez, publicou um vídeo nas redes sociais ao som de A Paz, música de Gilberto Gil, no qual escreveu na legenda: “Dentre tantos momentos… o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora”. Vale lembrar que no Dia das Mães deste ano Larissa viajou para Curitiba com André e não fez nenhum post em homenagem a Silvana. Os atores estão noivos desde dezembro do ano passado, mas ainda não sabem quando vão de fato oficializar a união. “[O casamento] vai sair em algum momento. Não temos data ainda. Nossas agendas são bem agitadas. Estamos curtindo nosso noivado”, contou a atriz. Sobre os planos profissionais, a artista disse que saiu da Globo deixando as portas abertas e falou também que não descarta voltar para o SBT no futuro: “Nunca diga nunca! Eu amo essa família”.