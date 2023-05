Larissa Manoela enaltece noivo em meio a polêmicas com a mãe: ‘Se soubessem ao menos 1%’

Atriz afirmou que ‘o mundo não está pronto para compreender’ o amor dela por André Luiz Frambach

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela fez uma declaração ao noivo, André Luiz, em tom de desabafo



Em tom de desabafo, a atriz Larissa Manoela se declarou ao noivo, o ator André Luiz Frambach, nesta quarta-feira, 17. “O mundo não está pronto para compreender o nosso amor”, começou a artista, que recentemente reacendeu os rumores de que está em atrito com a mãe, Silvana Taques, ao anunciar que se tornou sua própria empresária. Larissa acrescentou: “Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…a vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos. Será que a gente chega a 100? Aqui não sei. O que sei é que a gente junto é uma delícia. É um prazer dos bons dividir as dúvidas, as alegrias, os aprendizados, os tropeços, os desafios, os anseios, os sonhos, os delírios, os beijos, os abraços, os amassos. Te quero hoje, amanhã e sempre”. Por fim, ela declarou que considera André Luiz “perfeito” para ela.

Entenda a polêmica

O comunicado de Larissa afirmado que assumiu os rumos da sua carreira aconteceu poucos meses após Silvana, que por anos cuidou da vida profissional da ex-atriz mirim, deixar de seguir a filha e também o genro nas redes sociais. Depois disso, o pai de Larissa, Gilberto Elias, fez um post que foi visto pelos fãs da artista como uma indireta para a filha. A publicação diz: “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias”. A artista postou um vídeo ao som de A Paz, música de Gilberto Gil, e na legenda escreveu: “Dentre tantos momentos…o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando os sonhos infinitos, exatamente aqui e agora”. No último domingo, 14, data em que foi celebrado o Dia das Mães, Larissa viajou com o namorado para Curitiba e não fez nenhum post em homenagem a Silvana, diferente do noivo, que homenageou a mãe dele e também fez um post dedicado a atriz: “Fico imaginando nossos filhos, fico imaginando nossa família, fico imaginando nosso futuro, a nossa vida”.