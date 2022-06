Após prisão de suspeitos, Carlinhos Maia se manifesta: ‘Filme de terror’

Influenciador, que teve o seu apartamento invadido, elogiou o trabalho da Polícia Civil de Alagoas

Reprodução/Instagram/carlinhosmaiaof Carlinhos Maia agradeceu a Polícia Civil de Alagoas após prisão de suspeitos



O influenciador Carlinhos Maia se manifestou nesta terça-feira, 7, após a Polícia Civil prender pessoas suspeitas de envolvimento no furto milionário ao seu apartamento em Maceió. “Estou muito orgulhoso da polícia de Alagoas! Como falei desde o início, sempre confiei no trabalho deles. Extremamente orgulhoso. Agora é esperar esse filme de terror terminar definitivamente”, escreveu o artista nos stories do Instagram. A identidade das pessoas detidas ainda não foi revelada e novos detalhes do caso serão divulgados em uma coletiva de imprensa que deve acontecer ainda nesta terça. O roubo a residência em que Carlinhos mora com o marido, Lucas Guimarães, aconteceu na madrugada do dia 29 de maio. Na ocasião, a casa estava vazia. O influenciador estava no hospital, pois realizou uma lipoaspiração e seu parceiro estava no México a trabalho. O alagoano contou que os assaltantes levaram vários itens de valor, incluindo joias e relógios, que, somados, valem cerca de R$ 5 milhões. Tanto Carlinhos quanto Lucas já declararam nas redes sociais que acreditam que uma pessoa próxima a eles está envolvida no furto.