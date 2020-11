Governador da Pensilvânia chama processo de Trump para parar contagem de votos de ‘vergonhoso’

Governador do partido democrata disse que processo administrado pela campanha do republicano na tarde desta quarta vai contra princípios básicos da democracia

Erin Scott/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, do Partido Democrata, classificou o processo movido pela equipe da campanha do republicano Donald Trump para parar a contagem de votos até que haja “transparência significativa” para que ela ocorra “de acordo com a lei” como “vergonhoso” na tarde desta quarta-feira, 4. Segundo comunicado do vice-diretor da campanha de Trump, Justin Clark, os observadores republicanos não tiveram permissão para se aproximar a menos de sete metros das urnas de votação e conferir os votos. Além da Pensilvânia, processo similar foi movido pela campanha de Trump no estado do Michigan.

“Isso é simplesmente errado. Vai contra os princípios mais básicos da nossa democracia, tira os direitos de todos os cidadãos norte-americanos votarem e escolherem antecipadamente”, disse o político em coletiva de imprensa. Ele afirmou, ainda, que o estado batalha para que todos os funcionários eleitorais se sintam livres para fazer os próprios trabalhos sem medo, sem intimidação e sem ataques. “Essas tentativas de subverter o processo democrático são absolutamente vergonhosas”, garantiu o democrata. Ele falou, ainda, que vai “batalhar para proteger” o voto de cada eleitor. “Vou fazer tudo no meu poder para ter certeza de que todos os votos contam”, finalizou.