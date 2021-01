Após receber críticas em perfil do marido, Gretchen rebate: ‘Sou boa de cama’

Em sequência de vídeos em seu perfil do Instagram, a cantora disse que homem tem que ter coragem de estar ao lado de uma mulher independente e empoderada como ela

Reprodução/Instagram/carolmarquesfotografia Gretchen se casou com Esdras de Souza em setembro de 2020



A ‘rainha do rebolado’ deu um show! Em seu perfil no Instagram, Gretchen relatou que seu marido, o músico Esdras de Souza, vem sendo chamado de corajoso por ter se casado com ela. Segundo Gretchen, essas mensagens estão chegando há cerca de dois, três meses. “Vou concordar com vocês. Tem que ter coragem para ter uma mulher incrível como eu. Cheirosa, toda perfumada no Victoria Secrets, toda linda. Se você não me acha linda, é problema seu. Não é um problema meu, que me acho maravilhosa, nem do meu marido, que me acha incrível”, afirmou Gretchen em sequência de vídeos.

A cantora listou várias qualidades que possui como pessoa e como companheira. “Então, ele acorda todos os dias do lado de uma mulher cheirosa, linda, que enche ele de atenção o dia inteiro, enche de mimos, que faz comidinha do jeito que ele gosta. Ainda sou boa de cama, viu? Eu me garanto, sou maravilhosa nisso. Ainda por cima uma mulher independente, empoderada e dona do meu cartão de crédito, fala três idiomas fluentes, formada em letras. Quem não quer uma mulher maravilhosa dessas? O homem tem que ter coragem para estar do lado de uma mulher dessas.” Ela ainda emendou em críticas a homens “sem futuro”, que não merecem estar ao lado de uma mulher como ela. Às vezes o homem é tão pequeno, tão sem futuro, tão sem conteúdo que eu, uma mulher empoderada do jeito que eu sou, não quero um homem desse do lado. Inútil ter um homem que não sabe nem o que falar para uma mulher incrível como eu.

Gretchen se casou com Esdras em setembro de 2020, em uma cerimônia para 100 pessoas em Belém, capital do Pará. Entre uniões informais e as oficiais, este é o 18º casamento da cantora. “Quem está falando que ele tem que ter coragem porque eu sou incrível, ótimo. Mas quem eu achar que está falando isso porque quer dizer que eu sou velha, que eu sou feia, que eu não tenho nada a ver, que eu casei um monte de vezes, para vocês, eu só tenho o meu desprezo e o meu bloqueio. E o dele, pode ter certeza que será a mesma coisa”, finalizou a artista.