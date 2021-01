Jojo Todynho passa réveillon sozinha e vai dormir cedo: ‘Sem ânimo nenhum’

Cantora venceu a 12ª edição do reality show ‘A Fazenda’ e levou para casa R$ 1,5 milhão

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho não quis fazer festa e passou a virada do ano sozinha



Jojo Todynho, grande vencedora do reality show “A Fazenda 12”, decidiu passar o Ano Novo sozinha, longe de festas e ainda foi dormir cedo. A cantora, que faturou R$ 1,5 milhão na atração da Record, gravou uma série de stories explicando por que tomou essa atitude. “Esse ano de 2020 foi um ano punk, mas Deus ali segurando nossa mão. Quero dizer que o ano de 2021 será de muito renovo, crescimento e Deus vai está no caminho das nossas vidas. Então vamos firmes”, falou a artista. “Queria estar tão animada, mas estou sem ânimo nenhum. Esse ano [de 2020] foi um ano muito bom para mim e ao mesmo tempo muito ruim. Quero deixar meu feliz ano novo para todos, agora vou dormir. Amanhã é outro dia e Deus vai me dar vitória. Vamos ver se o Natal e Ano Novo do ano que vem [2021] serão bons”, concluiu. Jojo também mostrou nos stories do Instagram que fez algumas chamadas de vídeo com alguns amigos e um deles foi o cantor Mariano, que também participou da edição histórica de “A Fazenda”.