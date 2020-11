Após término com Luan Santana, Jade Magalhães afirma: ‘Aprendi a me amar’

Influenciadora digital falou ainda que quer depositar sua energia em coisas que a fazem bem; o casal, que estava junto desde 2008, terminou o noivado em outubro

Reprodução/Instagram/ajademagalhaes Jade Magalhães viveu um relacionamento de 12 anos com Luan Santana



A influenciadora digital Jade Magalhães decidiu interagir com seus seguidores e responder algumas perguntas no Instagram. Uma pessoa comentou que esse foi uma ano difícil e quis saber o que a jovem de 27 anos aprendeu nesse período. A influencer, que terminou um relacionamento de 12 anos com o cantor Luan Santana, respondeu: “Aprendi a amar mais e também a me amar mais”. Jade também falou chegou à conclusão de que deve em coisas boas. “Aprendi que a vida é curta e os pequenos detalhes valem, que é preciso depositar nossas energias em tudo aquilo que nos faz bem”. Ela também ressaltou a importância de estar unida a família e os amigos e, por fim, acrescentou: “O maior aprendizado é que devemos fazer o bem para colher o bem. Nós somos o que transmitimos”.

Jade e Luan já estavam noivos quando anunciaram o fim do relacionamento, que teve inícios em 2008. A notícia da separação foi confirmada pelo sertanejo no final de outubro através de um texto publicado nas redes sociais, no qual ele resumiu a trajetória do casal. “Choramos tanto que parecia que ia acabar o estoque de lágrimas dos olhos. Nos abraçamos tanto que parecia que ia dar câimbra nos cotovelos”, comentou o cantor na época. Após o término, surgiram boatos de que o artista estaria vivendo um affair com a cantora Giulia Be, mas Luan negou e falou que é apenas uma parceria profissional.