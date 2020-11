Público se revolta com eliminação de Raissa e Record é acusada de ‘manipulação’

A eliminação da vice Miss Bumbum virou assunto nas redes sociais e o diretor Rodrigo Carelli está sendo criticado

Reprodução/Record Raissa foi a 11ª eliminada de 'A Fazenda 12'



A eliminação de Raissa na noite de quinta-feira, 27, de “A Fazenda 12” deixou o público surpreso já que ela era vista como uma das favoritas ao prêmio. Segundo divulgado pela Record, Mariano teve 41,8% dos votos, Lidi ficou com 32,62% e Raissa com 25,58%. Após o resultado, os telespectadores passaram a acusar a emissora e o diretor do reality, Rodrigo Carelli, de “manipulação”. A hashtag “Record lixo” chegou aos assuntos mais comentados do Twitter e Carelli continua nos trending topics nesta sexta-feira, 27. Muitos seguidores ficaram revoltados com o fato de Lidi continuar no jogo, uma vez que foram feitas campanhas para ela sair nas redes socais, já outros estão impressionados com a quantidade de votos que o sertanejo recebeu – além dos fogos que soltaram na fazenda ao lado quando o peão foi salvo.

“A Raissa não foi expulsa mas a sensação é a mesma. Até agora sem acreditar nessa manipulação descarada do Carelli e Cia. Não tem uma rede social que não está inconformado com a sua eliminação. Até o Boninho já curtiu e respondeu vários comentários sobre”, afirmou um seguidor. Não vou baixar a cabeça sigo dizendo que foi manipulação sim! Record lixo!!! Carelli, parabéns por ter estragado um reality que tinha tudo pra ser épico!”, comentou outro. “Sobre a fazenda: não assisto mais! Boa sorte Stéfani e Lipe. No fundo já sabemos que o Carelli quer Jakelyne, Mariano e Biel na final. Não duvido se tirarem a Jojo também”, acrescentou mais um.

