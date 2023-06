Em podcast com Nikolas Ferreira, pastor pede que evangélicos orem para que Lula ‘arrebente a mandíbula’

Declaração de Anderson Silva feita durante programa em seu canal no YouTube repercurte nas redes sociais e internautas e parlamentares criticam falas

O pastor Anderson Silva afirmou que os evangélicos têm que pedir que Deus quebre a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O religioso, que é líder da igreja Vivo Por Ti, de Brasília, participava de conversa em seu canal no YouTube acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Ele falava sobre a necessidade de que os salmistas orem “na intensidade da fé” quando citou atos contra o chefe do Executivo. “Faltam essas orações dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim: arrebenta a mandíbula do Lula”, disse, tirando risos dos participantes. “Senhor, coloca enfermo os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade”, continuou. Trecho do programa com a fala de Anderson Silva repercutiu nas redes sociais e internautas criticam as declarações, falando em “deus do ódio”. A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) criticou a fala e citou a risada de Nikolas Ferreira. “Não foi esse cristianismo que aprendi e que vivo”, mencionou. O deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) foi além e disse que,”se um suposto pastor, como o Anderson Silva, pede que Deus quebre a mandíbula de alguém, ou dissemine enfermidades na terra, há uma grande chance, de mais de 99%, dele não estar a serviço de Deus, mas do diabo”.

O Pastor Anderson Silva disse que cristãos devem pedir a Deus p/ quebrar a mandíbula do presidente Lula e colocar ministros no leito de enfermidade . Ao lado, ouve-se a risada deputado que se diz cristão, Nikolas Ferreira. Não foi esse o cristianismo que aprendi e que vivo. pic.twitter.com/UYIawGREF7 — Duda Salabert (@DudaSalabert) June 16, 2023