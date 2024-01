Ariana Grande retorna à música com novo single ‘Yes, And?’; ouça

Canção faz parte do seu próximo álbum e marca o sétimo trabalho da artista em sua bem-sucedida carreira

Reprodução/Youtube/ArianaGrande Música "yes, and?" faz parte do próximo álbum de Ariana Grande



A cantora Ariana Grande retornou oficialmente à indústria da música nesta sexta-feira, 12, com o lançamento de seu novo single intitulado “yes, and?”. A faixa, que faz parte do seu próximo álbum, marca o sétimo trabalho da artista em sua bem-sucedida carreira. Na canção, a cantora aposta em um ritmo contagiante, com influências da house music e do dance pop dos anos 90. A música é uma colaboração da cantora com os renomados produtores Max Martin e ILYA, conhecidos por seus trabalhos com outros grandes nomes da indústria musical. Além da melodia envolvente, a letra de “yes, and?” traz uma mensagem poderosa de amor próprio e superação, com encorajamento para as pessoas ignorarem as críticas alheias e a se aceitarem como realmente são, com orgulho e autenticidade.