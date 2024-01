Cantor Ton Ferreira está desaparecido há uma semana após show no interior de SP

Sertanejo foi visto pela última vez na madrugada da última sexta-feira, 5, após uma apresentação na cidade de São José dos Campos

Reprodução / Instagram @tonferreiracantor Cantor sertanejo Ton Ferreira está desaparecido há uma semana após deixar show em São José dos Campos



O cantor sertanejo Ton Ferreira está desaparecido há uma semana. Everton da Silva Ferreira, conhecido como Ton Ferreira, foi visto pela última vez na madrugada da última sexta-feira, 5, após deixar um show na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Na ocasião, o cantor estava dando carona ao tecladista de sua banda. Segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo, o último contato realizado por Ton foi às 4h34. Nas redes sociais, a esposa de Ton, Adriele Stephanie, afirmou que divulgará qualquer informação sobre o paradeiro do marido e ressaltou que não tem condições físicas e financeiras para procurá-lo pessoalmente, uma vez que está de suas crianças e de um bebê pequeno, o que dificulta sua mobilidade.

“Se alguém viu ou ouviu, nem que seja um boato, por favor entre em contat. Família toda desesperada, qualquer pista que seja”, escreveu. Tom Ferreira começou a se apresentar aos 15 anos, com o apoio do seu irmão. Ao longo dos anos, Ton já atuou com bandas e em dupla, mas atualmente segue carreira solo. Ele se apresenta em casas noturnas e eventos fechados, principalmente na região do Vale do Paraíba. Além de cantor, Ton também é mestre de capoeira e possui quase 39 mil seguidores no Instagram.