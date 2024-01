Reneé Rapp, Jenna Fischer e retorno de Tina Fey: conheça o elenco da nova versão de Meninas Malvadas

Nova versão do filme estreia nos cinemas com elenco talentoso e promissor, trazendo uma abordagem atualizada e cativante da história icônica

Reprodução / Twitter @ParamountBrasil Tina Fey, um dos rostos conhecidos do filme original, retornará para interpretar a Srta. Norbury



A aguardada nova versão do filme “Meninas Malvadas“, baseada no famoso musical, estreou nos cinemas brasileiros na quarta-feira, 10, com um elenco composto por talentos promissores. Vinte anos depois do lançamento do primeiro longa, a nova versão promete conquistar o público sua abordagem atualizada e cativante e releitura de personagens icônicos como Regina George, a líder das “plásticas”, que será interpretada por Reneé Rapp. Na versão de 2004, o papel era de Rachel McAdams. A atriz australiana Angourie Rice assumirá o papel de Cady Heron, originalmente vivido por Lindsay Lohan. Avantika Vandanapu ficará responsável por interpretar Karen Shetty, personagem estrelado por Amanda Seyfried na versão original. Já Bebe Wood foi escalada para dar vida a Gretchen Wieners, papel que foi de Lacey Chabert. Auli’i Cravalho interpretará Janis Ian, também conhecida como ‘Imi’ike, que se une a Cady e Damian para acabar com as “plásticas”. No filme de 2004, a personagem foi interpretada por Lizzy Caplan. Jaquel Spivey assumirá o papel de Damian Hubbard, fiel escudeiro de Janis, que foi originalmente interpretado por Daniel Franzese. Tina Fey, um dos rostos conhecidos do filme original, retornará para interpretar a Srta. Norbury. E Christopher Briney dará vida a Aaron Samuels, personagem que teve Jonathan Bennett como intérprete na produção original. Por fim, Jenna Fischer, conhecida por seu papel como a recepcionista Pam Beesly na série “The Office”, interpretará a Srta. Heron, mãe de Cady Heron.

A vingança não é um prato que se come frio, é uma festa com direito a muita música! 🔥🎶 Assista agora ao TRAILER FINAL de #MeninasMalvadas, que estreia somente nos cinemas na próxima QUARTA-FEIRA, dia 10 de janeiro. Garanta seu ingresso na pré-venda: https://t.co/JALs1HfjmX 💅 pic.twitter.com/lZ8fvn0MDz — Paramount Pictures Brasil (@ParamountBrasil) January 3, 2024