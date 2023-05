Arrependido? Ex-marido de Jojo Todynho fala sobre o suposto novo affair da cantora

Lucas Souza se manifestou após ser especulado que a cantora vive um romance discreto com um carioca

Reprodução/Instagram/lucassouza_ofl/jojotodynho Lucas Souza desejou muito amor a Jojo Todynho após rumores de affair



O influenciador Lucas Souza, ex-marido da cantora Jojo Todynho, comentou sobre o suposto affair que a funkeira está vivendo. As especulações de que a artista está em um novo relacionamento começaram após ela postar no último domingo, 7, que jantou na casa da “sogra”. O novo namorado da campeã de “A Fazenda 12” seria o carioca Renato Santiago, divulgou o colunista Leo Dias, do Metrópoles. Em meio aos rumores, a dona hit Que Tiro Foi Esse compartilhou um post no Instagram que diz: “Evite falar do seu relacionamento, do seu trabalho, do seu progresso. Se está dando certo, agradeça. Nem todo mundo que te ver feliz”.

A cantora então acrescentou: “Comigo só funciona se for na base da porrada mesmo… só vai saber da minha vida o que eu quiser falar. É muito bom e gostoso viver e conquistar em off, quietinha para morrer velhinha. Obrigada, Senhor! Se não gostavam da Jojo antes, irão odiar a Jordana de agora”. Com o burburinho do suposto romance da ex-mulher, Lucas se manifestou e deu um conselho ao novo namorado da funkeira: “Estou muito feliz por ela, desejo muita felicidade e amor! E que esse cara não cometa os mesmos erros que eu cometi por falta de maturidade e faça essa mulher feliz como ela merece! Deus abençoe muito o casal”.