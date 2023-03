Arthur Aguiar fica indignado com comentários após filha postar fotos dele com Maíra Cardi

Ator pediu respeito e explicou que a conta da filha no Instagram é administrada pela tia

Reprodução/Instagram/sophiacardiaguiar Arthur Aguiar disse que não faz sentido criticarem foto em que ele aparece com Maíra Cardi e a filha



O ator Arthur Aguiar não gostou nada de ver vários comentários maldosos em um post feito na conta da sua filha, Sophia, no Instagram. Quem administra o perfil da menina é a irmã da influenciadora Maíra Cardi, Bia. Na quinta-feira, 30, ela postou fotos do ex-casal com a filha e fez uma legenda como se fosse Sophia falando: “Olha esse #tbt mais lindo do mundo com a mamãe e o papai! A última foto é a coisa mais fofa”. As críticas no post estão relacionadas ao fato dos ex-BBB’s não estarem mais juntos. Nos comentários do post, Arthur pediu respeito. “Não tem cabimento nenhum vocês virem aqui no Instagram da minha filha para falar besteira. Ela é uma criança! E outra coisa, independente de qualquer coisa eu e a Maíra sempre vamos ser os pais dela. Não vamos mais poder ter nenhuma foto nós três só porque não estamos mais juntos como homem e mulher? Não faz sentido nenhum isso”, declarou.

Em seu desabafo, o campeão do “BBB 20” enfatizou que ele a ex-mulher não se arrependem de ter colocado um ponto final no casamento. “Tanto eu como a Maíra estamos bem e felizes com as decisões que tomamos. Eu estou bem com a minha vida e ela com a dela. Então, por favor, sem xingamentos ou comentários maldosos na página da Sophia! Peço isso de coração.” Por fim, o ator explicou que quem fez o post foi a tia da menina de quatro anos: “Quem toma conta das redes sociais da Sophia não sou nem eu e nem a Maíra. Quem toma conta é Bia. Ela que posta os conteúdos no feed. A gente posta nos stories de vez em quando e só”. O casamento de Arthur com a influenciadora foi cercado de polêmicas, isso porque a ex-BBB expôs que foi traída diversas vezes pelo ator. Entre idas e vindas, eles reataram pouco antes de Arthur ser confinado no “BBB 20” e a separação aconteceu em outubro do ano passado. No início de março, María assumiu namoro com o influenciador de finanças Thiago Nigro, o Primo Rico, e ambos têm trocado juras de amor nas redes sociais.