Arthur Aguiar revela detalhe íntimo de quando estava no ‘BBB 22’: ‘Muito focado’

Campeão da edição falou sobre masturbação dentro do reality show

Reprodução/TV Globo Ator e cantor Arthur Aguiar foi o campeão do Big Brother Brasil 2022



O ator e cantor Arthur Aguiar, de 34 anos, revelou, nesta semana, um detalhe íntimo de quando estava no Big Brother Brasil 2022. O campeão da edição disse que ficou os três meses de confinamento sem se masturbar. De acordo com o ator, essa foi uma opção dele, já que o foco dentro do reality era outro. “Não fiz nada, nem sozinho. Fiquei três meses [sem masturbação]. Acho que estava muito focado, meu pensamento estava em outro lugar, não tinha espaço para isso. Antes de ir eu me questionei isso, como deve ser, como serão três meses sem nada, zero”, contou durante participação no podcast Bagaceira Chique, comandado por Luciana Gimenez. No entanto, Arthur Aguiar comentou que caso optasse por fazer, a melhor opção seria o banheiro. “Você pode fazer no banheiro, mas não é todo mundo que vai ver, tem uma câmera lá e o Boninho que decide se vai ao ar”, completou.