Maíra Cardi anuncia fim do casamento com Arthur Aguiar

Influenciadora digital anunciou o término no início da noite desta quinta-feira, 6; e

Reprodução/Redes Sociais Influenciadora digital publicou uma foto com o ator da época em que estava grávida da filha Sophia



A influenciadora digital Maíra Cardi, de 39 anos, anunciou o término do casamento com o ator Arthur Aguiar, de 33 anos, em uma postagem no Instagram, no início da noite desta quinta-feira, 6. Ela publicou uma foto com o ator e destacou que a decisão é o melhor para ambos. Os dois estavam casados desde 2017. “Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos”, dizia a publicação, acompanhada de uma foto da época em que estava grávida da filha Sophia, fruto do relacionamento. O ator também fez uma postagem reflexiva na manhã desta quinta-feira. Ele publicou uma foto sua olhando para a janela de um avião. ” “Pode ser que todas as circunstâncias a sua volta estejam te mostrando que é impossível ter uma saída, mas nunca se esqueça que a última palavra vem sempre de Deus!”. O casamento teve uma série de idas e vindas. Em 2020, Maíra postou um vídeo nas redes sociais dizendo que Arthur cometeu várias traições enquanto amentava Sophia, na época com três anos, afirmando não haver nenhuma possibilidade dos dois voltarem. Em 2021, os voltaram a ficar juntos. Pouco tempo depois, uma nova separação. No fim do mesmo ano, poucos dias antes de Arthur participar do Big Brother Brasil, a dupla voltou havia voltado a morar junto.

Matéria em atualização