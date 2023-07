Artista plástica mostra carro após golpe de machado, e Alice Wegmann comenta: ‘Passei pelo mesmo’

Mana Bernardes estava com a filha de dois anos e uma amiga no veículo atingido no centro de São Paulo

Reprodução/Instagram/manabernardes/alicewegmann Alice Wegmann disse que já passou pelo mesmo após artista plástica mostrar situação do seu carro



A artista plástica Mana Bernardes expôs nas redes sociais que teve o carro golpeado com um machado neste sábado, 22, no centro de São Paulo. “Por um segundo e um milímetro não nos atingiram nem roubaram. Tive o vidro machadado”, escreveu em um post no Instagram. Dentro do carro, também estavam outras duas pessoas, a filha e uma amiga de Mana. “Dani estava do meu lado, o lado que o cara veio machadando, e ela disse acelera, o reflexo dela e o meu foram imediatos e Rara dormindo atrás na cadeirinha. Se manteve dormindo”, contou. Mana disse que foi “uma dor imensa atravessar isso” com a filha de dois anos no carro, mas sente que “a dor maior é social”. “A vítima é o cara que precisa fazer isso. O desespero das grandes cidades que não cabem mais em si”, destacou a artista plástica. Quando Rara acordou e perguntou o que tinha acontecido com o vidro, Mana disse à filha que uma pedra havia caído no veículo. Nos comentários do post, vários seguidores falaram que não se sentem seguros em São Paulo, incluindo a atriz Alice Wegmann. “Passei pelo mesmo, Mana. Um susto e tanto… o pior de tudo é ver essa cidade tão abandonada assim”, declarou a protagonista da série “Rensga Hits!”.