Operação contra traficantes na Cracolândia termina com 18 presos

Ação policial no centro de São Paulo ocorreu na noite do sábado, 22; dois presos eram procurados pela Justiça

Rovena Rosa / Agência Brasil Operação ocorreu dois dias após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, declarar que definiu plano para diminuir o fornecimento de drogas para dependentes químicos na região



A operação da Polícia Civil e da Guarda Civil Metropolitana (GCM) deflagrada na noite do sábado, 22, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, terminou com 16 presos. O objetivo era prender traficantes. A Rua dos Gusmões foi fechada por volta das 19h no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Santa Ifigênia, atualmente ocupada por dependentes químicos. As pessoas que estavam no local foram isoladas e ficaram sentadas para a realização de triagem. “Operação na Cracolândia na noite desse sábado foi um sucesso. Inteligência e estratégia da Secretaria de Segurança Pública para prender 16 bandidos em flagrante por associação ao tráfico e mais dois capturados que eram foragidos da Justiça. É preciso separar o bandido da vítima para enfrentar o problema, e seremos incansáveis nesse combate. Parabéns as Polícia Civil e Polícia Militar pela ação”, escreveu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em seu perfil no Twitter.

“A Polícia Civil prendeu 16 criminosos por associação ao tráfico de drogas na região da Cracolândia. Eles agiam como facilitadores para que a droga circulasse no local. Na operação, dois procurados pela Justiça também foram presos. Todos já tinham antecedentes criminais. A ação também contou com o trabalho da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana. Parabéns a todos pelo resultado”, tuitou o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que “todos os presos já tinham antecedentes por tráfico de drogas, roubos, furtos e outros crimes, além de alguns terem passado pelo sistema prisional. Os 16 alvos foram autuados em flagrante e a autoridade policial representou pela conversão da prisão preventiva à Justiça. As investigações seguem em andamento visando a identificação e localização de outros envolvidos. A operação contou ainda com apoio da Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana. Com os resultados consolidados, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, e o delegado geral Artur Dian atenderão a imprensa na segunda-feira, 24, pela manhã, em horário e local que serão informados ainda neste domingo”. A ação policial ocorreu dois dias após o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarar que definiu junto com o governo estadual uma nova estratégia para diminuir o fornecimento de drogas para dependentes químicos na região. O anúncio ocorreu após uma reunião de Nunes com Tarcísio, que recuou e desistiu da ideia inicial de deslocar o fluxo de pessoas que se concentram na Cracolândia para o bairro do Bom Retiro.