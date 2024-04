Artistas lamentam perda de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo

O cantor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, morreu nesta sexta-feira (26) aos 51 anos. A informação foi confirmada pela assessoria e pelo perfil oficial do grupo de pagode. Com mais de três décadas de carreira, o músico tratava de um câncer na região inguinal, descoberto em 2022, e estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Companheiros de carreira e artistas lamentaram a morte do vocalista nas redes sociais.

Veja a repercussão abaixo