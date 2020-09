Viúva de Gugu celebra aniversário ao lado dos filhos: ‘Coração cheio de gratidão’

Rose Miriam completou 57 anos e fez festa familiar em residência na Flórida, nos EUA

Reprodução/Instagram/rosemiriamoficial Rose Miriam comemorou primeiro aniversário desde a morte do apresentador, em novembro do ano passado



Rose Miriam, a viúva do apresentador Gugu Liberato, completou 57 anos no domingo (6) e celebrou ao lado dos filhos, amigos e familiares. A médica compartilhou alguns registros do momento no Instagram e, na publicação, marcou sua localização em Windermere, na Flórida, onde vive com os filhos João Augusto Liberato, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia Liberato, de 16 anos. “Hoje é meu aniversário e quero agradecer a Deus, pois sinto o coração cheio de gratidão pela minha vida, pelos meus amigos e pela minha família”, escreveu Rose na legenda do post.

No primeiro aniversário desde a morte de Gugu, os filhos do casal também prestaram homenagens à mãe na rede social. “Feliz aniversário pra melhor mãe do mundo. Eu te amo muito e te desejo tudo de bom na sua vida, você merece o mundo. Te agradeço por tudo e por sempre está la por mim”, escreveu Marina.

Rose Miriam e Gugu não eram casados formalmente e, após a morte do apresentador, ela entrou na Justiça pedindo o reconhecimento da união estável e, dessa forma, ter acesso à herança de Gugu. Ele deixou 75% do seu espólio para os três filhos e 25% para cinco sobrinhos. Em maio, Thiago Salvatico, que alega ter namorado Gugu por anos, desistiu pela disputa da herança após ter iniciado ação para receber parte dos bens do apresentador.

