Assessoria de Marília Mendonça explica porque informou que a cantora estava viva

Empresa disse que ‘fontes confiáveis’ repassaram a informação de que todos a bordo do avião estavam bem

Divulgação/Equipe Marília Mendonça Marília Mendonça morreu em acidente aéreo no último dia 5 de novembro, em Minas Gerais



A assessoria da cantora Marília Mendonça, Textos + Ideias Comunicação, se pronunciou nesta segunda-feira, 8, sobre o erro de informações após o acidente aéreo que vitimou a cantora e outras quatro pessoas. No primeiro momento, a assessoria repassou que a cantora e os demais passageiros a bordo estavam bem e tinham sido encaminhados ao Hospital. O caso gerou grande repercussão na internet e rendeu muitas críticas. Em nota, a assessoria informou que se baseou em fontes confiáveis desde o primeiro minuto. “A assessoria buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada primeiramente aos familiares das vítimas. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral”, diz a nota.

No documento disponibilizado para a imprensa nesta segunda-feira também consta que a aeronave de modelo C90A que caiu foi da dupla Henrique e Juliano até 2020, quando estes venderam para a empresa PEC Táxi Aéreo. A empresa fez questão de agradecer aos veículos que realizaram, com extremo respeito, a cobertura da despedida da cantora, do tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do produtor Henrique Ribeiro, do piloto e co-piloto. As despedidas aconteceram no sábado, dia 6, em Goiânia.