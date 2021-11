Motores do avião que transportava Marília Mendonça são resgatados

Acidente que levou à morte da cantora aconteceu na tarde da última sexta-feira, 8, em Caratinga, Minas Gerais; além da estrela do sertanejo, outras quatro pessoas morreram na queda da aeronave

A PEC Táxi Aéreo, proprietária do avião que transportava a cantora Marília Mendonça, informou que os dois motores da aeronave foram resgatados nesta segunda-feira, 8. A remoção foi acompanhada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão militar subordinado ao Comando da Aeronáutica que é responsável por investigar acidentes aéreos. A expectativa é de que os motores ajudem a esclarecer o que causou a queda do avião e levou à morte da estrela do sertanejo e de outras quatro pessoas. Apesar de as causas não terem sido esclarecidas, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que o veículo atingiu um cabo da rede elétrica enquanto se aproximava do aeródromo de Ubaporanga.