Helicóptero da Globo faz pouso forçado em MG e cauda quebra com o impacto

Duas pessoas foram levadas ao hospital sem ferimentos aparentes e piloto está bem; pane mecânica por ter sido a causa do acidente que ainda será analisado pelo Cenipa

Divulgação/Corpo de Bombeiros MG/08.11.2021 Helicóptero da Globo foi danificado após fazer um pouso forçado em um campo de futebol



Um helicóptero da Rede Globo precisou fazer um pouso forçado na manhã desta segunda-feira, 8, em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros da região informou à Jovem Pan que duas vítimas foram levadas ao hospital pelo SAMU sem ferimentos, apenas para observação. O piloto continuou no local. O acidente aéreo aconteceu por volta das 7h45 e os bombeiros acreditam que houve uma pane mecânica na aeronave. O pouso de emergência aconteceu em um campo de futebol no bairro Teixeira Dias, na região do Barreiro, e o rotor de cauda do helicóptero acabou quebrando quando ele tocou no chão devido ao impacto, já a cabine ficou intacta.

Uma engenheira aeronáutica da empresa que cuida da manutenção da aeronave compareceu no local e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi acionado para fazer uma vistoria antes do transbordo do combustível ser liberado para, assim, começar o desmanche e retirar a aeronave do local. Os bombeiros permanecem no local do acidente para evitar um possível incêndio, mas o piloto da aeronave da Globo garantiu aos profissionais que a chance de isso acontecer é mínima, pois o helicóptero possui um sistema avançado de proteção contra incêndios.