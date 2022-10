Assumidos? Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo

Ator deixou um comentário em um post da cantora sobre a música ‘O Amor Não Deixa’, que marcou o início do namoro deles no começo dos anos 2000

Reprodução/Instagram/dadodolabella/wanessa Dado Dolabella deixou um comentário no post de Wanessa Camargo



O ator Dado Dolabella se declarou publicamente para a cantora Wanessa Camargo pela primeira vez desde que começaram os rumores de que os artistas haviam reatado o namoro. A filha de Zezé Di Camargo postou um vídeo celebrando que o maior sucesso de sua carreira completou mais de duas décadas: “Há 22 anos nascia O Amor Não Deixa! Essa música que me projetou no cenário musical e que permitiu criarmos essa conexão tão linda que temos até hoje. Sou muito grata por ter vocês comigo, e agora, tantos anos depois, vamos celebrar minha nova fase, com meu novo show! Obrigada por sempre estarem comigo”. Foi nos bastidores do clipe de O Amor Não Deixa, no início dos anos 2000, que Wanessa e Dado começaram a namorar. Nos comentários do post, o ator escreveu: “O ontem foi local de nascimento do hoje que está construindo um para sempre… além de lindo. Infindo. Te amo”. Wanessa passou a ser vista com Dado após anunciar o fim do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz. Eles passaram 17 anos juntos e tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco.