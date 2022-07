Zilu manda mensagem para ex-marido de Wanessa Camargo: ‘Seja feliz’

Mãe da cantora homenageou Marcus Buaiz, que está completando 43 anos nesta terça-feira, 26

Reprodução/Instagram/marcusbuaiz Marcus Buaiz foi casado por 17 anos com Wanessa Camargo



A empresária Zilu Godoi fez uma homenagem ao também empresário Marcus Buaiz, que por 17 anos foi casado com sua filha, a cantora Wanessa Camargo. O ex-genro do sertanejo Zezé Di Camargo está completando 43 anos nesta terça-feira, 26. Zilu postou uma foto em que Buaiz aparece com os netos dela, José Marcus e João Franscisco, e escreveu: “Hoje é dia dele! Parabéns, Marcus! Deus ilumine seu caminhar, com muito amor, muita paz e alegrias!!! Seja feliz na sua totalidade! Feliz aniversário”. Na terça-feira passada, 19, a mãe de Wanessa quebrou o silêncio e comentou sobre a separação da filha: “Um divórcio sempre é triste… principalmente quando temos filhos envolvidos! Eu enfrentei um divórcio extremamente doloroso e foi muito exposto publicamente! Ninguém fica ‘feliz’ com um divórcio!!! Mas o tempo sempre coloca cada coisa em seu lugar! Só quem passa por um divórcio sabe o que estou falando! E meu desejo é ver todos felizes”. A separação do casal virou assunto porque Wanessa passou a ser vista com seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella. Os artistas se relacionaram no início dos anos 2000 e, apesar das recentes especulações, eles não comentaram se de fato reataram.