Assumidos? Grazi Massafera viaja com Marlon Teixeira e modelo reage em foto da atriz de biquíni

Vídeo em que aparecem de mãos dadas em passeio na Bahia viralizou nas redes sociais e aumento rumores

Reprodução/Instagram/massafera/marlontx Grazi Massafera e Marlon Teixeira viajaram juntos para a Bahia



Os rumores de que a atriz Grazi Massafera está vivendo um affair com o modelo Marlon Teixeira se intensificaram neste fim de semana. Isso porque viralizou um vídeo em que o casal aparece andando de mãos dadas em clima de romance na Bahia. Em um post de Marlon com localização na Chapada Diamantina, há um vídeo em que ele aparece em uma tirolesa ao lado de Grazi, confirmando que viajaram juntos. Ao compartilharem os registros da viagem nas redes sociais, eles também trocaram comentários carinhosos. A atriz publicou algumas fotos de biquíni e o modelo escreveu: “Oo Rita”. Uma referência a música Rita, que virou hit na voz de Tierry. Marlon acrescentou no comentário um emoji de espanto e outro “babando”. Grazi respondeu: “Ohh Rita, eu retiro a queixa…”.

No post que o modelo fez da viagem, a atriz deixou esse mesmo comentário, no qual cita um trecho da música de Tierry. Os seguidores logo se manifestaram. “Ô homem de sorte”, escreveu uma pessoa. “Você sabe que venceu”, disse outra. “Cuida bem dela, viu”, acrescentou mais uma. Após o namoro com o ator Caio Castro, Grazi teria se envolvido por cinco meses com o cineasta Alexandre Machafer. Eles teriam rompido em fevereiro do ano passado e, desde então, a artista não assumiu nenhum outro relacionamento público. Marlon viveu há alguns anos um affair com a atriz Bruna Marquezine e mais recentemente namorou com a atriz Débora Nascimento. Esse último relacionamento chegou ao fim em janeiro do ano passado.