Astro da Marvel, Jonathan Majors será julgado por violência doméstica em agosto

O ator e estrela do Universo Cinematográfico da Marvel Jonathan Majors será julgado por violência doméstica em agosto deste ano. Majors foi a um tribunal de Manhattan, nos Estados Unidos, e participou de uma audiência na qual foi definida a data do julgamento. O ator deverá retornar à Corte no dia 3 de agosto para ser julgado pelo caso. Em 25 de março, o artista foi preso sob acusação de estrangulamento, agressão e assédio contra sua ex-namorada. Em abril, a mulher obteve uma ordem temporária de proteção. A defesa do ator alega que ele foi agredido durante o incidente, enquanto a mulher relata que os ataques aconteceram durante uma briga e que ela teria ferimentos visíveis, como marcas no rosto e laceração atrás da orelha. A defesa do ator diz que a suposta vítima mudou a versão de seu relato e assumiu a culpa pela agressão. Majors chegou ao tribunal ao lado de Meagan Good, sua atual namorada, e de Priya Chaudhry, sua advogada. Conhecido por interpretar o vilão Kang na série “Loki” e no filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania“, Majors também fez sucesso em 2023 com seu papel no filme “Creed III”.