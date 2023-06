Ana Maria Braga perde a paciência durante entrevista no ‘Mais Você’

Durante conversa com especialista em iluminação, apresentadora pediu que convidada usasse linguagem mais popular; caso repercutiu entre os fãs do programa nas redes sociais

Reprodução/Globo Apresentadora pediu para que convidada usasse linguagem mais popular durante sua participação no programa



A apresentadora Ana Maria Braga ficou impaciente durante o programa Mais Você, da TV Globo, desta terça-feira, 20. Enquanto entrevistava Patricia Fernandes, especialista em iluminação, a apresentadora pediu que e a entrevistada utilizasse termos simples para ajudar “casas comuns”. A profissional usava termos técnicos e citava exemplos elaborados, o que deixou Ana Maria impaciente. “Eu não posso contratar você para fazer isso”, disse Ana em um momento da conversa. “Pode sim”, respondeu Patricia. “Graças a Deus eu posso, mas a maioria do povo brasileiro não pode ter uma profissional em casa. Então, o que eu tô tentando conversar com você é pra cair no popular. Você deve conversar também com gente que não consegue te contratar. O que eu tenho que escolher pra minha casa ter uma boa iluminação? Não precisa ser profissional. O que eu tenho que olhar na lâmpada? Qual é a recomendação?”, rebateu a apresentadora. A entrevista continuou normalmente, mas gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversos espectadores exaltando a posição de Ana Maria Braga.

Veja reações dos internautas:

A mulher foi com um script montado programa da Ana Maria Braga e a Ana quebrou ela todinha querendo o mínimo dela q é pensar popularmente, de uma forma que acesse a todos. Ana Maria fazendo tudoo!!! #MaisVoce — Amanda (@mandaramosl) June 20, 2023

Estar de férias e ver ao vivo a Ana Maria Braga cheia de ódio na entrevista com especialista = TUDO KAKSKKAAKJSS — Thauan (@thauansz_) June 20, 2023

a ana maria braga quase batendo nessa mulher e falando “fia, traduz em pobre” — e. 🦅 (@porracokie_) June 20, 2023