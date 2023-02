Astro de ‘Euphoria’ entra na mira da polícia após suposto envolvimento em acidente

Angus Cloud estaria em um carro que bateu na traseira de outro e fugiu sem prestar ajuda; uma mulher se feriu

Reprodução/Instagram/anguscloud Angus Cloud interpreta Fezco na série 'Euphoria', da HBO Max



O ator Angus Cloud, intérprete de Fezco na série “Euphoria”, deve prestar esclarecimentos à polícia após ter seu nome envolvido em um acidente de carro no qual o responsável fugiu sem prestar ajuda. Segundo divulgado pelo TMZ, o acidente aconteceu na última terça-feira, 14, na Califórnia, nos Estados Unidos. Angus estaria com um outro homem no carro que bateu na traseira de outro veículo. Depois, eles teriam saído em disparada para um estacionamento próximo ao local do acidente. Há relatos de que uma mulher, cujo nome não foi divulgado, teve ferimentos leves, ficando com hematomas nas pernas e nos braços. Uma testemunha que preferiu não se identificar relatou que conhecia as pessoas que estavam no carro atingido e, após o acidente, foi até o estacionamento onde o ator estaria procurá-lo, mas Angus não foi encontrado. O astro da série da HBO Max não é oficialmente um suspeito no caso, mas como seu nome foi citado por testemunhas, a polícia quer interrogar Angus para esclarecer seu possível envolvimento no acidente. Caso seja comprovado que ele estava no carro, o artista pode ser acusado de crime na Califórnia por ter fugido após a batida. O ator ainda não se manifestou sobre o assunto.