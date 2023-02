Afastado do ‘Jornal Nacional’, William Bonner esclarece se foi hospitalizado às pressas

Apresentador falou que passou por um procedimento cirúrgico de laparoscopia no último dia 10 de fevereiro

Reprodução/Globo William Bonner retorna ao 'Jornal Nacional' na próxima quarta-feira, 22



O apresentador William Bonner desmentiu os rumores de que precisou ser hospitalizado às pressas, mas confirmou que está afastado do “Jornal Nacional”, pois passou por uma cirurgia. Neste domingo, 19, o jornalista deu detalhes do que aconteceu em suas redes sociais: “No dia 10 de fevereiro passei por um procedimento de laparoscopia para eliminar hérnias inguinais. Não foi ontem [sábado, 18], mas há 9 dias. E tudo ocorreu dentro do previsto para casos assim. Sem urgência nenhuma, sem correria. Portanto, nada ‘às pressas’”. Bonner falou que recebeu alta hospitalar um dia após a cirurgia, em 11 de fevereiro, e segue em recuperação. “Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias – e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval. Foi bom, porque o meu umbigo passou a me lembrar a toda hora que ele existe. Estou muito bem, obrigado. Saúde para todo mundo”, declarou o apresentador. Bonner, que comanda o “Jornal Nacional” ao lado de Renata Vasconcellos, retorna ao trabalho na próxima quarta-feira, 22.