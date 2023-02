Filha de Fafá de Belém passa sufoco e perde o carro em enchente no litoral de SP: ‘Cenário de guerra’

Hotel em que Mariana Belém estava hospedada, em São Sebastião, foi destruído após os intensos temporais

Reprodução/Instagram/maribelem Mariana Belém perdeu o carro após fortes chuvas no litoral de São Paulo



Mariana Belém, filha da cantora Fafá de Belém, passou por um sufoco em um hotel de São Sebastião, no litoral de São Paulo. As fortes chuvas que atingiram a região destruíram o local em que a artista estava hospedada. “É um cenário de guerra, parece um tsunami”, comentou Mariana nos stories do Instagram neste domingo, 19. Mostrando imagens do hotel todo alagado, a jurada do “Canta Comigo”, da Record TV, falou que conseguiu salvar alguns itens pessoais, mas todos os carros que estavam no estacionamento, incluindo o dela, deram perda total. “Os carros deram pane, abriram as janelas [sozinhos]”, contou ao mostrar que a água ainda cobria metade dos veículos. Ao deixar a região, ela gravou vídeos expressando sua indignação com o hotel em que estava hospedada. “Estamos aqui, saindo dessa situação gostosa por livre e espontânea sobrevivência porque nem o dono do hotel se dignou a vir aqui perguntar se a gente precisa de uma água, salvar a gente, fazer alguma coisa. A gente ficou na mão de dois funcionários maravilhosos, muito queridos, que foram dois heróis para a gente, mas a gente segue aqui no hotel nessa situação [de alagamento]”, falou.

De acordo com Mariana, ninguém se dispôs a, por exemplo, levar comida para ela e os demais hóspedes. “O povo teve que se arriscar para comprar comida no centro e agora a gente vai buscar sinal para poder pedir ajuda porque simplesmente cagaram para a gente aqui no hotel, tirando os dois funcionários. Um deles foi embora para ver se o bebê dele está bem, mas nenhum dos dois donos da pousada vieram fazer alguma coisa por nós. Não pagamos pouco para estar aqui. Nossos carros se f*deram, a gente vai passar com água na cintura, mas vamos procurar um caminho para a gente já que ninguém se responsabilizou pela gente no hotel.” Ao chegar em uma outra hospedagem, a filha de Fafá fez novos vídeos dizendo que foi difícil encontrar sinal de wi-fi. Ela também explicou que não poderia permanecer naquela hospedagem por estar em uma área de risco de deslizamento. “Não sei dizer para vocês o desespero que é não saber se você vai ser soterrada, se você vai morrer afogada ou se vai morrer eletrocutada, porque a gente tomou altos choques no quarto [do hotel anterior]”, disse a artista, que também tranquilizou seus seguidores. “Estamos bem na medida do possível.”