Astro do TikTok, Cooper Noriega morre aos 19 anos

Jovem foi encontrado inconsciente em estacionamento de shopping em Los Angeles, nos EUA, nesta quinta

Reprodução/ Instagram @cooper.noriega Cooper fazia muito sucesso nas redes sociais Instagram e TikTok



O influenciador digital Cooper Noriega, de 19 anos, faleceu nesta quinta-feira, 9, depois de ser encontrado inconsciente no estacionamento de um shopping em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo o site TMZ, a causa da morte não foi revelada. Cooper tinha cerca de 1,7 milhão de seguidores no TikTok e era um dos mais queridinhos da plataforma. Depois do anúncio de sua morte, a conta chegou a 1,9 milhão de seguidores. O site informou que Cooper não estava em um veículo e não havia sinais de agressão. As autoridades norte-americanas não levantam suspeita de crime, mas irão esperar a autópsia para mais investigações.