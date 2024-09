Ator da franquia ‘Velozes e Furiosos’ é preso nos EUA

Tyrese Gibson foi detido por desacato a autoridade após não ter pago pensão alimentícia para a filha de cinco anos

Reprodução Ator de 45 anos participou de franquia de filmes em 2023



O ator Tyrese Gibson, de 45 anos, foi preso na última segunda-feira (9), no Condado de Fulton, nos Estados Unidos. O astro é conhecido por participar da franquia de filmes “Velozes e Furiosos 10″, do ano de 2023, quando interpretou o personagem Roman Pearce. Gibson participava de uma audiência sobre o pagamento da pensão alimentícia de sua filha de 5 anos. A criança é do antigo relacionamento do ator que durou quatro anos com a assistente social Samantha Lee, de quem ele se separou no ano de 2021.

Conforme o site TMZ, Gibson se recusou abertamente a cumprir uma determinação do juiz, a pagar cerca de US$ 10 mil mensais à filha, medida que estava em vigor desde abril de 2023, mas que não era obedecida pelo astro.

O ator foi preso e levado algemado para fora do tribunal após o juiz Kevin Famer ter declarado Gibson em desacato ao tribunal. Ele pode pagar a fiança, no valor de US$73 mil e ser solto.