Ator de ‘Drake & Josh’ é condenado após jovem o acusar de pedofilia

Drake Bell ficará dois anos em liberdade condicional e terá que cumprir 200 horas de serviço comunitário

Reprodução/Instagram/drakebell/13.07.2021 Drake Bell ficou conhecido por protagonizar famosa série da Nickelodeon



O ator Drake Bell, conhecido por protagonizar a série da Nickelodeon “Drake & Josh”, foi condenado a dois anos de liberdade condicional após se declarar culpado das acusações criminais envolvendo uma menor de idade. O artista, de 35 anos, terá que cumprir 200 horas de serviço comunitário e está proibido de entrar em contato com a vítima. Na audiência virtual, que aconteceu nos Estados Unidos, a vítima, que atualmente está com 19 anos, acusou Drake de abusar sexualmente dela quando ela tinha 15 anos. “Quero que a justiça seja feita mais do que qualquer coisa”, declarou a jovem, conforme divulgado pela People.

A vítima, cujo nome não foi divulgado, relatou que a dor causada por Drake resultou em ataques de pânico e pesadelos e seus pais tiveram que gastar mais de US$ 7 mil com terapia. “Ele me atacou e abusou sexualmente de mim. Ele é um monstro e um perigo para as crianças. Jared Drake Bell é um pedófilo e esse é o seu legado”, declarou a jovem na audiência. O advogado ao ator americano, Ian Friedman, disse na audiência que seu cliente “aceitou a responsabilidade neste caso”, mas contestou as alegações da vítima de que Drake teria trocado fotos explícitas com ela, alegando que não há evidências disso.

Antes de receber a sentença, o artista se pronunciou e declarou ao juiz: “Aceito esse apelo porque minha conduta foi errada. Lamento que a vítima tenha sido ferida de alguma forma, pois, obviamente, não era minha intenção. Eu levei este assunto muito, muito a sério. E, novamente, eu só quero me desculpar com ela e qualquer outra pessoa que possa ter sido afetada por minhas ações”. Na visão do juiz responsável pelo caso, Drake “se aproveitou” da vítima, já que ela não tinha “maturidade emocional ou mental para se envolver adequadamente” na situação e o “status de celebridade” permitiu que o artista “nutrisse esse relacionamento”.