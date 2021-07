Chris Flores cobra posicionamento de Neymar sobre DJ Ivis: ‘Queremos te ouvir’

Jogador dançou uma música do DJ, que apareceu em vídeo agredindo a ex-mulher

Reprodução/ Twitter @Fofocalizando/EFE Apresentadora pediu opinião do jogador durante programa



Desde que imagens de DJ Ivis agredindo a ex-mulher, Pamella Holanda, começaram a circular nas redes sociais neste domingo, 11, muitas celebridades se posicionaram contra o episódio e o músico chegou a perder contratos com outros artistas. Nesta segunda-feira, 12, durante o programa ‘Fofocalizando’, a apresentadora Chris Flores incentivou os telespectadores a pararem de seguir o DJ em suas redes. “Eu já fiz isso, porque vou falar para vocês, esse tipo de pessoa tem que sumir da face da terra, entendeu? Não pode ter nada. ‘Ah, mas o que ele sabe fazer é cantar’. Azar o dele. Pensasse antes de fazer o que fez. Não merece”, disparou. As críticas de Chris também se estenderam para o jogador Neymar, que já apareceu em vídeos dançando as músicas do artista.

“Lamento pelas pessoas que acreditaram nele, que eram fãs dele, que baixaram as músicas dele, que estavam reproduzindo coreografias nas redes sociais com a música dele. Até o Neymar dançou a música dele”, destacou. “Ô Neymar, se posiciona! A gente quer te ouvir. Fala, Neymar! A gente quer ouvir todo mundo falando, todos os artistas que tiveram coragem de se posicionar, parabéns. Tem que se posicionar sim, tem que ser contra porque quem não falar nada, assinou embaixo”, concluiu a apresentadora.

As críticas direcionadas ao atleta não foram bem recebidas nas redes sociais por seus fãs. Muitos questionaram o porquê do jogador ter que tomar partido do assunto. “Neymar tem que se posicionar em tudo. Daqui uns dias vão perguntar sobre a Guerra de Ruanda de 1994”, escreveu um. “Não dão um minuto de sossego para o Neymar. O cara espanca a mulher e sobra para o Neymar”, disse outro. “Cobrando o Neymar porque? Vai cobrar a polícia” e “Neymar virou advogado? Juiz?” foram algumas das postagens nas redes. O jogador não postou nada em suas redes sociais sobre o ocorrido.