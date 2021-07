‘Não é força de expressão, é xenofobia’, diz Juliette após declaração de Antônia Fontenelle

Nas redes sociais, a vencedora do ‘BBB 21’ se posicionou e condenou as declarações da influenciadora

Reprodução/Instagram/juliette Vencedora do 'BBB21' rebateu declarações da influenciadora



A campeã do ‘BBB 21’ Juliette Freire rebateu Antônia Fontenelle ao dizer que a influenciadora cometeu um ato de xenofobia ao usar o termo “paraíba” como crítica ao DJ Ivis, que apareceu agredindo sua companheira. No domingo, 11, ao criticar o comportamento de Ivis, Fontenelle afirmou que “esses paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo”. Depois da publicação, a influenciadora tentou se justificar, afirmando que foi uma “força de expressão”. A declaração repercutiu e Juliette rebateu Fontenelle. Para a campeã do “BBB”, trata-se de um clássico caso de xenofobia. “Não é força de expressão, é xenofobia. Não existe ‘ser Paraíba’ e ‘fazer paraibada’. Existe ser paraibana ou paraibano, o que sou com muito orgulho. Tire seu preconceito do caminho, que vamos passar com a nossa cultura e não vamos tolerar atitudes machistas e xenofóbicas de lugar algum”, afirmou a vencedora do reality.