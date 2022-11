Ator de Harry Potter, Tom Felton revela que foi pego roubando DVD pornô aos 14 anos

Ele contou sobre o episódio em sua biografia “Além da Magia: O Encanto e o Caos de Crescer como um Bruxo” lançada em outubro

Tom Felton interpretou o vilão Draco Malfoy na saga Harry Potter



O ator Tom Felton, o Draco Malfoy do filme Harry Potter, revelou em sua biografia que foi pego roubando um DVD pornô aos 14 anos. No mês passado, o ator lançou lançou sua biografia intitulada “Além da Magia: O Encanto e o Caos de Crescer como um Bruxo”. Tom afirmou em seu livro que o episódio inusitado aconteceu quando o ator já interpretava o antagonista da saga, entre 2001 e 2002. “Isso aconteceu no início de minha carreira bruxa, entre o primeiro e o segundo filme. Era comum os jovens tirarem os CDs da capa e saírem andando com eles debaixo dos casacos, um desafio constante para os pobres seguranças que percorriam os corredores à procura de patifes fazendo coisa errada. Nesse sábado em particular, porém, meu grupo tinha um prêmio maior em mente que meros CDs. Um DVD de natureza adulta que nenhum de nós, nem de longe, tinha idade suficiente para comprar”, escreveu Tom. O ator conta que ficou com medo do ato. “Em vez de executar um roubo ágil e sutil, eu localizei o DVD e depois o stalkeei. Devo ter ido e voltado pelo corredor cinquenta vezes, minha pele formigando de apreensão”, relata. O maior medo de Tom foi justamente de ser reconhecido. O primeiro filme da saga fez bastante sucesso na época. “Eu sabia que era burrice. Mas não podia colocar o rabo entre as pernas e sair da loja de mãos vazias, então finalmente respirei fundo e mergulhei”, contou o ator. No entanto, ele foi pego por seguranças da loja. Ele revela ainda que pediu para os seguranças não contarem sobre o roubo para sua mãe. O pedido foi acatado pelos seguranças, que aproveitaram e tiraram uma foto com o ator. Na biografia, Tom Felton também detalha sobre seu processo de reabilitação, o alcoolismo e como sua família lidou com a fama do jovem.