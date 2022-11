Ator de ‘Heartstopper’ diz ter sido forçado por fãs a se assumir bissexual

Kit Connor desabafou nas redes sociais e recebeu o apoio da autora dos quadrinhos, Alice Oseman

Reprodução/ Twitter Kit Connor interpreta o adolescente Nick Nelson na adaptação do quadrinho para a Netflix



Críticas tomaram as redes sociais de fãs do livro/série ‘Heartstopper‘ nesta segunda-feira, 31, depois que o ator Kit Connor, que interpreta Nick Nelson na produção da Netflix, tuitou que se assumiu bissexual após pressão de fãs. “Eu sou bi. Parabéns por forçar um jovem de 18 anos a se expor. Acho que alguns de vocês perderam o grande ponto da série. Tchau”, escreveu o ator. Nos comentários, muitas pessoas prestaram solidariedade a Kit pela pressão que sofreu. A escritora dos quadrinho, Alice Oseman, mandou forças para o ator. “Eu realmente não entendo como as pessoas podem assistir Heartstopper e depois gastar seu tempo alegremente especulando sobre sexualidades e julgando com base em estereótipos. Espero que todas essas pessoas estejam envergonhadas pra caralho. Kit você é incrível”, disse. A série ‘Heartstopper’ acompanha a história de Nick e Charlie, dois adolescentes que se descobrem no amor.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye — Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022