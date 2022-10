Confinada em ‘A Fazenda 14’, Deolane teria faturado R$ 1 milhão com vitória de Lula; entenda

Solange Bezerra, mãe da influenciadora, usou as redes sociais para cobrar o devedor: ‘Pode fazer o pix’

Reprodução/Twitter/LulaOficial Deolane, que não votou por estar em 'A Fazenda 14', fez campanha para Lula



A advogada e influenciadora Deolane Bezerra teria ganhado R$ 1 milhão em uma aposta que fez antes de ser confinada em “A Fazenda 14”. Após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer com 50,9% dos votos as eleições presidenciais que disputou com Jair Bolsonaro (PL), que recebeu 49,1% votos, a mãe da peoa, Solange Bezerra, postou stories cobrando o dinheiro em nome da filha. “Alô, meu apostador, a mamãe está na ‘Fazenda’, mas a outra mamãe, Sol, está aqui para cobrar a dívida. Foi apostado R$ 1 milhão com a doutora Deo, você não esqueceu não, né? Senão vou lhe marcar aqui no meu Instagram, pode fazer o pix para a conta da mãe. Seja homem e pague sua aposta”, declarou a mãe da influenciadora sem revelar o nome do apostador. Antes de ser confinada no reality da Record TV, Deolane se encontrou com Lula e deixou claro que votaria no candidato do PT. A advogada, no entanto, não compareceu às urnas em nenhum dos dois turnos devido ao confinamento. Antes de começar a atual edição de “A Fazenda 14”, a Record informou que todos os participantes foram informados que não é permitido falar de política dentro da casa. Com a volta do ex-presidente, que governará o Brasil pela terceira vez, a equipe de Deolane fez um post dizendo: “Obrigada, Brasil! E parabéns ao presidente Lula. Que você tenha sabedoria para conduzir nosso país com excelência. Confiamos em você para fazer o povo brasileiro voltar a sorrir! Faz o L!!!! O bem venceu o mal”. A publicação dividiu opiniões, principalmente pelo fato da viúva de MC Kevin não ter votado.