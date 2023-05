Ator de ‘Mulheres Apaixonadas’ expõe que é ignorado por Bruna Marquezine há três anos

Victor Cugula, intérprete de Lucas na trama de Manoel Carlos, mostrou que a atriz não responde suas mensagens

O ator Victor Cugula, que na infância viveu o personagem Lucas em “Mulheres Apaixonadas” (2003), mostrou nas redes sociais que há três anos tenta interagir com a atriz Bruna Marquezine pelo Instagram. A artista que vai estrelar o longa “Besouro Azul”, da DC, também fez parte da novela de Manoel Carlos e se destacou como Salete. A atuação de Bruna, que tinha apenas sete anos, chamou a atenção do público porque a personagem tinha uma grande carga dramática e várias cenas de choro. A primeira mensagem de Victor para a ex-colega de cena foi em 2021: “Coee, bora no churrasco do China, dia 20. Vai geral do boxe”. No ano seguinte, ele mandou outra mensagem em tom de brincadeira: “Oi, Bruna, tudo bem? Será que você pode me devolver aquele casaco que te emprestei outro dia?”. Insistente, o ex-ator mirim voltou a chamar Bruna no Instagram este ano: “E aí, Bru, vamos fazer a confraternização da galera das antigas… só quero quem participou de ‘Mulheres Apaixonadas’, eu, tu, tio Tony [Ramos], Maneco. Sem gente de fora, uma parada mais nós mesmo”. Ao divulgar nos stories um print das mensagens ignoradas pela atriz, o artista de 26 anos brincou: “Esse ano vai (risos)”. Na sequência, ele acrescentou: “Enquanto aguardo a resposta da Salete, partiu boxe”.