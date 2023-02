Ator de ‘O Resgate do Soldado Ryan’ sofre aneurisma cerebral e família informa: ‘Não há mais esperança’

Tom Sizemore tem 61 anos e está internado na UTI há 10 dias; artista tem um histórico de abuso de drogas

Larry Busacca / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Tom Sizemore está internado na UTI desde o dia 18 de fevereiro



O ator Tom Sizemore, do filme “O Resgate do Soldado Ryan” (1998), não tem chance de se recuperar após sofrer um aneurisma cerebral, informou a família. O artista de 61 anos está internado na UTI desde o dia 18 de fevereiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Conforme divulgado pelo The Guardian, um representante de Tom soltou um comunicado dizendo o seguinte: “Os médicos informaram a sua família que não há mais esperança e recomendaram a decisão do fim da vida. A família está agora decidindo sobre questões de fim de vida e uma nova declaração será emitida na quarta-feira”. Em outro trecho, o representante do artista pediu que a privacidade da família seja respeitada nesse período. “Eles desejam agradecer a todos pelas centenas de mensagens de apoio e orações recebidas. Este tem sido um momento difícil para eles.” Tom, que concorreu ao Globo de Ouro por “Proteção à Testemunha” (1999), foi encontrado inconsciente em sua casa por volta das 2h da manhã no último dia 18. Ele tem um histórico de abuso de drogas e desentendimentos com a polícia, sendo que já enfrentou acusações que vão de violência doméstica a tentativa de falsificar um teste de urina.