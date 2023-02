Wanessa Camargo fala de separação e problemas de saúde: ‘Medo de deixar meu filhos’

Cantora lidou com muitos julgamentos no último ano e teve síndrome do pânico na pandemia, sendo que nesse período foi diagnosticada quatro vezes com Covid-19

A cantora Wanessa Camargo falou sobre os desafios que enfrentou nos últimos anos devido a doenças mentais e aos julgamentos que sofreu após decidir colocar um fim no seu casamento com o empresário Marcus Buaiz. No “Encontro” desta terça-feira, 28, a filha de Zezé Di Camargo contou que falar abertamente sobre sua saúde mental ajudou muito no seu tratamento, pois percebeu que não estava sozinha. “Tenho um diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, desde muito novinha, e com 20 anos eu tive [síndrome do] pânico. Tinha muita vergonha de dizer e ninguém soube na época. Tratei e ficou um pouco anestesiado isso. Na época do Covid, quando começou a pandemia, a situação toda mexeu com a minha cabeça. Peguei quatro vezes Covid e todas achei que ia morrer, que ia acontecer alguma coisa, fiquei com muito medo de deixar meu filhos. O pânico voltou em 2020 e tomou conta de mim a ponto de me paralisar de uma forma muito séria, inclusive para cuidar dos meus filhos”, contou a artista.

Quando se viu nessa situação, Wanessa entendeu que precisava se cuidar urgentemente. Ela optou por um tratamento sem medicamentos já sabendo que ele seria mais longo e recebeu muito apoio da família nesse processo. Foi durante a recente crise de pânico que ela entendeu que estava levando a vida por um caminho que ela não queria e decidiu que era hora de mudar. “Tive que lidar com muito julgamento esse último ano. A gente sabe que faz parte da nossa vida, estou há 22 anos trabalhando com isso e já levei muita coisa na cabeça”, comentou a cantora. “Tenho o privilégio de ter uma família que entende e, mesmo nas suas diferenças, acolhe. Tive muito acolhimento em um momento que foi muito julgada, que foi minha separação. Foi muito difícil para mim, quem tem filhos pequenos e passa por uma separação sabe o quanto é difícil você ver seus filhos sofrendo. Você sabe que tem que dizer para eles: ‘Olha, mamãe precisa achar uma forma de ser feliz de novo para ser uma melhor mãe’. Eles não vão entender agora. Então é um processo que estou passando. Meu pai e minha mãe, claro que se assustaram, mas me abraçaram”, concluiu Wanessa, que atualmente está se relacionando com seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella.