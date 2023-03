Maquiador de Michelle diz que ex-primeira-dama é a mulher ‘mais admirada do Brasil’ e fala sobre parceria em produtos de skincare

Empresário Agustin Fernandez participou do programa Pânico, da Jovem Pan, nesta segunda-feira, 20

Reprodução/Jovem Pan News Maquiador Agustin Fernandez durante entrevista ao programa Pânico



O empresário e um dos maiores maquiadores do Brasil, Agustin Fernandez, afirmou nesta segunda-feira, 20, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a mulher “mais admirada do Brasil”. A declaração foi feita durante entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan. “Levando em conta que a Fernanda Montenegro é um patrimônio do Brasil, assim como a Suzana Vieira, a primeira mulher mais admirada hoje no país é a própria Michelle”, frisou. Agustin também anunciou a linha de produtos de skincare que vai lançar nesta quarta-feira, 22, em parceria com ex-primeira-dama. Ele disse que a ideia surgiu após a alta procura pelos produtos de sua marca que eram usados por Michelle. “A gente pensou o que ela iria fazer no pós governo. Antes, por exemplo, a gente não vinculava a imagem dela aos meus produtos, apesar dela ser consumidora como muitas mulheres acompanham. Isso porque não achávamos moral. Mas conversamos na hora que ela saiu do governo. Falei que muitas pessoas queriam saber quais produtos da minha linha ela usava e porque não fazíamos um teste. Disse para divulgar primeiro os produtos e ver se as pessoas iriam gostar, se começariam a usar e que depois a gente analisava. Deu certo e agora vamos fazer o lançamento da linha de skincare”, explicou. Agustin contou que Michelle sempre gostou de desenvolver todas as áreas dela como mulher. “Ela sempre teve independência financeira, sempre gostou de trabalho voluntário, sempre gostou de calça social, sempre foi cristã. Então as pessoas conheceram essa parte dela enquanto estava como primeira-dama. Mas ela já era assim antes e vai continuar sendo. Só que agora ela não vai voltar a trabalhar em um supermercado, como ela trabalhava antes. Ela vai fazer coisas novas que se adequam a nova realidade dela. Então, como amigo, ajudei ela assim como faço com as pessoas que amo. Falei ‘você tem talento para isso aqui, vamos trabalhar com isso, porque as pessoas querem isso de você. Não adianta querer isso aqui, se as pessoas querem isso aqui’. Vai fazer todo sentido ela fazer presença no online como empresária, sem interferir na carreira política dela”, acrescentou.