João Gomes anuncia fim de namoro com Ary Mirelle: ‘Estou triste’

Rei do piseiro disse que alguns amores são para a vida inteira e outros servem para ‘ensinar lições de vida’

Reprodução/Instagram/joaogomescantor/arymirelle João Gomes estava namorando com Ary Mirelle desde novembro do ano passado



O cantor João Gomes anunciou nesta quinta-feira, 13, o fim do seu relacionamento com Ary Mirelle. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o rei do piseiro declarou: “Bom, turma. Ary foi a primeira pessoa que assumi um sentimento tão sincero a todos vocês desde que toda minha vida mudou. Eu fiquei muito feliz de ter contado do meu coração a vocês. E é com todo respeito a vocês e a todos que torceram por mim e por Ary que venho falar que o nosso namoro acabou. Tem amores que são pra vida inteira… e tem amores que vão nos ensinar lições de vida. E é isso, turma, ontem conversei respeitosamente com ela e com a mãe e tive que vir embora. Estou triste”. O anúncio pegou os fãs de surpresa, pois horas antes Ary postou uma declaração para o então namorado. Ao informar o fim do namoro, João também dedicou alguns versos à ex-namorada: “Queria ver teu sorriso. Que realizasse seus sonhos e que alguém te ajudasse até que nos deixamos no caminho. E que se por acaso se sentir sozinha, se lembre de mim e da amizade que tinha, que torcia por nós e que você conseguisse ser feliz um dia”. O casal se conheceu pela internet há dois anos e começou a namorar em novembro do ano passado. Esse foi o primeiro relacionamento público do artista.